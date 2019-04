Acionistas da EDP elegem Palha da Silva para presidente da Assembleia Geral

Os acionistas da EDP – Energias de Portugal, aprovaram esta quarta-feira, em reunião magna, a eleição de Luís Palha da Silva para presidente da mesa da Assembleia Geral da empresa.

Este ponto na agenda da Assembleia Geral, que decorre na sede da empresa em Lisboa, foi aprovado com mais de 98,81% dos votos. A reunião conta com a participação de 65,81% do capital social da EDP.

A eleição de Palha da Silva, que é CEO da Pharol e foi presidente executivo da Jerónimo Martins durante vários anos, foi proposta pela China Three Gorges (que detém 23,27% do capital da empresa), Oppidum Capital (participação de 7,19%), Senfora (subsidiária da Mudabala Investment Company, que tem 3,15% da EDP) e o Fundo de Pensões do BCP (2,43%).

Na convocátória da Assembleia Geral, a EDP informou que, segundo os estatutos da empresa, o presidente da mesa é, por inêrencia, membro do Conselho Geral e de Supervisão da sociedade para o remanescente do mandato 2018-2020).

Em julho do ano passado, António Vitorino renunciou ao cargo de presidente da mesa da AG da EDP após ter sido nomeado para liderar a Organização Internacional das Migrações das Nações Unidas. A reunião desta quarta-feira foi presidida pelo advogado Rui Medeiros, vice-presidente da mesa.