Ações da GameStop voltam a subir e caminham para a segunda melhor semana de sempre

As ações da GameStop estão a disparar 12,57%, para 122,40 dólares nas negociações de Wall Street nesta sexta-feira, dia 26 de fevereiro, com os investidores do retalho a empurrar as ações para uma nova recuperação que se poderá transformar na segunda melhor semana de sempre da empresa, avança a “Reuters”.

As ações da GameStop atingiram no pré-market os 120,60 dólares (99,1 euros) e estão a passos de quase triplicarem o valor ainda esta semana. O apoio adicional poderá vir dos detentores de opções de compra de ações, já que um grande lote desses contratos semanais expira hoje.

As ações ainda estão um pouco distantes da marca dos 483 dólares (398,6 euros) que atingiram em janeiro, quando os investidores individuais utilizadores da ‘Robinhood’ e outras aplicações aumentaram o seu preço, forçando muitos hedge funds que haviam apostado contra o retalhista de videojogos a cobrir as posições vendidas.

Enquanto isso, a cotação da GameStop em Frankfurt chegou a cair 21,3%, para uma negociação a 98,19 euros, mas sobe agora mais de 15% para 102,32 dólares.

Outros favoritos do Reddit, como a operadora de cinema AMC Entertainment, a fabricante de auscultadores Koss e a empresa de canábis medicinal Sundial Growers, caíram entre 4,4% e 13,6%.