Ações da Navigator tombam em dia marcado pela possível redução de dividendos

A Navigator caiu 4,88% (chegando a sofrer perdas próximas de 7%), após esta terça-feira ter divulgado resultados que dececionaram os investidores. Nesse sentido, a edição online do “Negócios” avança que, de acordo com as declarações de Fernando Araújo, administrador da Navigator a analistas, a redução de dividendos apresenta-se como um cenário possível, em função dos resultados divulgados.

Num ano “marcado por um enquadramento de mercado adverso, com forte queda dos preços de pasta e redução da procura de pasta e de papel, a Navigator registou um volume de negócios estável de 1.688 milhões de euros” no final de 2019, segundo comunicado do grupo enviado à CMVM. O mesmo não aconteceu com os resultados líquidos, que se fixaram nos 168,3 milhões de euros, representando uma queda da ordem dos 25,2% em relação aos 225,1 milhões atingidos no final de 2018.

A redução de dividendos é, no entanto, um cenário provável. De acordo com o “Negócios”, que cita Fernando Araújo em comentários aos analistas, esta “é uma decisão dos acionistas”. “O lucro [de 2019] foi de 168 milhões, não podemos distribuir mais do que isso, a não ser que os acionistas entendam distribuir reservas como aconteceu este ano”, explicou o administrador sobre a política de de dividendos.

Recorde-se que, em 2019, o Conselho de Administração propõe que o lucro líquido das contas individuais, no valor de 228.252.756,82 euros (228,2 milhões de euros) calculado de acordo com as normas IFRS, seja destinado a dividendos por ações em circulação (1.744.931 ações) cerca de 200.003.438,93 euros (200 milhões de euros) o que significa uma distribuição de 0,27943 euros por ação. O montante de dividendos a pagar será ajustado, com o valor a pagar por ação.