Acordo comercial entre EUA e China anima Wall Street

A bolsa de Nova Iorque abriu a última sessão da semana a negociar em alta. Os três principais índices invertem a trajetória da véspera, onde foram registadas perdas, depois da cimeira no Vietname entre o presidente norte-americano, Donald Trump, e o líder norte-coreano, Kim Jong-un, ter sido cancelada de forma abrupta porque os dois líderes de Estado não chegaram a um acordo para a desnuclearização da Coreia do Norte.

Esta amanhã, em Nova Iorque, o otimisto em torno do acordo comercial entre os EUA e a China voltou a animar os investidores. No início da sessão, S&P 500 subia 0,68%, para 2.803,42 pontos; o tecnológico Nasdaq ganhava 0,75%, para 7.150,63 pontos; e o industrial Dow Jones valorizava 0,40%, para 26.019,67 pontos.

Wall Street acompanha as subidas das bolsas europeias, contagiadas pelo otimismo que se fez sentir na sessão asiática. Embora nos últimos dias as notícias sobre progresso das negociações comerciais entre os norte-americanos e os chineses tenham sido contraditórias, olhando para o ânimo dos investidores, esta sexta-feira, parece que o acordo comercial entre as duas maiores potências mundiais está cada vez mais próximo.

As ações da Caterpillar e da Boing, empresas que têm uma forte exposição ao mercado chinês, estão em trajetória ascendente.

Os dados divulgados na quinta-feira sobre o crescimento do PIB norte-americano, que reportaram uma subida de 2,9% em 2018, também estão a animar os investidores.

Ainda esta sexta-feira, as atenções dos investidores vão centrar-se nos dados sobre o PMI da manufactura e no índice de confiança dos consumidores.

Entre as empresas, destaque para a queda de mais de 5% das ações da Tesla. A fabricante de carros elétricos de Elon Musk apresentou a versão do Model 3 mais barato – que começa nos 35 mil dólares – mas revelou que antecipa prejuízos no primeiro trimestre de 2019.

Nas matérias-primas, os preços dos índices de referência do petróleo norte-americano está a subir, enquanto a referência europeia está a desvalorizar. O Brent, negociado em Londres, recua 0,08%, para 66,26 dólares, enquanto o nos EUA, o West Texas Intermediate avança 0,09% , para 57,26 dólares.