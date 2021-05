Acordo de governo de unidade pode afastar Netanyahu do poder em Israel

A disponibilidade demonstrada por Naftali Bennett no sentido de formar um “governo de unidade” em Israel com o partido de Yair Lapid, pode colocar fim à permanência de Benjamin Netanyahu como primeiro-ministro de Israel, cargo que ocupa desde 2009.

“Anuncio que tenciono trabalhar no sentido de estabelecer um governo de unidade com Yair Lapid”, afirmou Naftali Bennett. “Ou há uma nova eleição ou um Governo de unidade”, reforçou, citado pela Reuters.

Este anúncio de Naftali Bennett, que elegeu seis deputados para o parlamento de Israel, pode leva-lo a partilhar o poder com Yair Lapid, que lidera o partido Yesh Atid, que nas eleições de março ficou atrás do Likud, partido de direita dirigido por Netanyahu.

Contudo, os resultados eleitorais não foram suficientes para que qualquer partido ou mesmo bloco político atingisse a maioria, deixando uma grande neblina sobre a governabilidade do país.

O impasse, que favorece a permanência do atual primeiro-ministro, poderá acabar através do plano para assegurar uma espécie de liderança rotativa à frente do governo de Israel, entre Naftali Bennett e Yair Lapid, afastando Benjamin Netanyahu do poder no país, explica a Reuters.

Esta solução governativa não satisfaz Netanyahu, que citado pela BBC diz que se trata de um acordo que iria enfraquecer o país. O líder do Likud tinha apresentado uma solução governativa de três partidos, incluindo o de Naftali Bennett.

A 5 de maio o presidente de Israel, Reuven Rivlin, tinha pedido a Yair Lapid, que formasse governo, em Israel. O prazo limite deverá ser quarta-feira.