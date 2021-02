Acordo entre Google e grupo de publicações francesa gera críticas no sector da comunicação

A Google está a ser alvo de críticas de parte dos grupos de comunicação social franceses pelo acordo feito com um grupo de 121 publicações daquele país em resultado de uma disputa sobre direitos de autor, conforme noticia a Reuters. A resolução deste conflito legal passará pelo pagamento de 62 milhões de euros pela Alphabet, a empresa-mãe da Google, ao grupo em questão.

A Reuters revela que teve acesso a dois documentos referentes ao processo, o primeiro estipulando o pagamento de 18 milhões anuais durante três anos, valor a distribuir pelas várias entidades em questão, e outro definindo que a ação judicial cairia a troco de outros oito milhões de euros.

A fórmula de repartição destas quantias não foi divulgada, avançando a agência que o Le Monde lidera a lista dos ganhos, recebendo 1,3 milhões de dólares (1,07 milhões de euros). Adicionalmente, o generalista, juntamente com o Le Figaro e o Liberation, haviam já garantido cerca de 3 milhões de euros, fruto de um acordo com a Google para a venda de subscrições dos seus jornais através do gigante tecnológico.

Contactadas pela Reuters, as partes envolvidas não comentaram a situação. Quem se manifestou foi a Spiil, um grupo de publicações independentes online francesas que defendem que “estes acordos opacos não asseguram o tratamento justo de todas as publicações”, dada a não divulgação da fórmula usada para calcular a distribuição deste valor.