Açores relançam privatização de 49% da SATA Internacional

A Região Autónoma dos Açores renovou a autorização ao Governo Regional para retomar a alienação parcial da SATA Internacional – Azores Airlines, em 49% do seu capital social – uma operação que tinha sido iniciada no ano passado e que foi posteriormente cancelada em novembro de 2018. Desta feita, o respetivo processo de venda será liderado pela SDEA – Sociedade para o Desenvolvimento Empresarial dos Açores, presidida por Vitor Fraga.

O relançamento do processo de alienação alienação segue, novamente, um procedimento de negociação particular, sendo de igual modo constituída uma comissão especial para acompanhamento do respetivo processo.

Recorde-se que o Governo Regional dos Açores, através da resolução do Conselho do Governo 20/2018 – autorizou a SATA Air Açores a alienar as ações representativas de 49% do capital social da SATA Internacional – Azores Airlines, a realizar mediante negociação particular, posteriormente anulada através da deliberação de 27 de novembro 2018 da Assembleia Geral da SATA Air Açores.

“Tendo em conta o trabalho já realizado no âmbito do processo anteriormente lançado, sobretudo, ao nível da definição dos pressupostos e termos dessa alienação, bem como a imperatividade do Conselho de Administração do Grupo SATA priorizar a sua atividade no processo de reestruturação das empresas que o compõem e de recuperação económica e financeira do grupo, a operacionalização do processo de privatização é cometida à SDEA, EPER, Sociedade para o Desenvolvimento Empresarial dos Açores, entidade que tem por atribuições, entre outras, as de promover a captação de investimentos de capitais externos à Região, nacionais ou estrangeiros”, refere a resolução do Governo dos Açores que autoriza a operação.

À semelhança do processo anterior, a supervisão geral do processo de alienação por parte do Governo Regional continua a ser feita pela Vice-Presidência do Governo, Emprego e Competitividade Empresarial e pela Secretaria Regional dos Transportes e Obras Públicas, nos termos da relação de tutela, respetivamente, financeira e funcional, da Azores Airlines.