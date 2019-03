Actividade económica da Madeira cresce ao ritmo mais elevado dos últimos seis meses

A actividade económica da Madeira cresceu, em dezembro, 0,8%, o ritmo mais elevado dos últimos seis meses, diz a Direção Regional de Estatística (DREM).

Apesar do acelerar da actividade económica, em comparação com a prestação dos últimos meses, este é o sétimo mês consecutivo em que a economia da Madeira não cresce acima de 1%, confirmando um forte abrandamento da economia madeirense, quando comparado com o desempenho atingido no ano anterior.

De referir que em novembro a economia da Madeira tinha crescido 0,1%, de acordo com o Índice Regional de Actividade Económica (IRAE). Desde maio de 2013 que a actividade económica regional regista crescimento, e que entre julho e novembro o maior crescimento foi de 0,3%.