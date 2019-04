Adesões ao sistema de portagens EasyToll subiram 23% na Páscoa

O sistema de portagens eletrónicas da IP – Infraestruturas de Portugal registou um crescimento de 23% nas adesões nesta Páscoa, avança, em comunicado, a empresa pública responsável pela gestão da rede rodoviária nacional.

Segundo esse documento, neste último período pascal, entre quarta-feira e domingo passado, ou seja, entre 17 e 21 de abril, “foram registadas 16.430 adesões ao sistema Easytoll em todo o país, o que representa um crescimento 23% face ao período homólogo do ano passado”.

“Em termos de valor absoluto foi na A22 [Via do Infante, no Algarve], com 5.872, onde se registou o maior volume de adesões, sendo que na A25 [Aveiro-Vilar Formoso] foi onde se verificou o maior crescimento, 32%, face ao período homólogo de 2018”, sublinha o referido comunicado.

A única autoestrada com o sistema EasyToll que esteve em contraciclo na última Páscoa, foi a A28, que liga o Porto à fronteira coma a Galiza, na qual se verificou uma quebras de adesões de 4% face ao último período pascal de 2018, caindo de 1.241 para 1.197 adesões.

Em todas as outras autoestradas com este sistema EasyToll, registaram-se crescimento de adesões ao sistema nesta Páscoa face ao período homólogo do ano passado: de 21% na A22, de 26% na A24 e de 32% na A25.

O sistema de portagens eletrónica Easytoll foi uma das alternativas encontradas pela IP quando foram introduzidas portagens nas ex-SCUT (sem cobrança ao utilizador) nas autoestradas que fazem a ligação às fronteiras com Espanha.

“A época da Páscoa é um período do ano em que milhares de turistas espanhóis visitam o nosso país, principalmente a região do Algarve, sendo a Quinta-feira Santa o dia de maior afluência”, adianta a IP, explicando que na última quinta-feira, dia 18 de abril, “registaram-se perto de 6.300 adesões ao sistema Easytoll”.

A IP destaca que “a evolução do número de adesões é demonstrativo da clara preponderância do EasyToll como uma solução de pagamento simples, segura e eficaz sendo a preferida pelos utilizadores de veículos de matrícula estrangeira que entram em Portugal”.