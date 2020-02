Adidas, Fiat e agora Allianz. Investir na ‘vecchia signora’ para estar próximo de Cristiano Ronaldo

A Juventus estendeu o contrato com a Allianz num acordo que vale 103,1 milhões aos cofres da equipa de Cristiano Ronaldo. A seguradora vai continuar a dar nome ao estádio da ‘vecchia signora’ até 2030 ao mesmo tempo que mantém o patrocínio nas camisolas de treino, segundo o Palco23.

Ainda que não tenham sido revelados todos os aspetos financeiros do acordo, segundo o Palco23 os 103,1 milhões contemplam sete anos de patrocínio da instalação desportiva e dez anos de publicidade nas roupas de treino da primeira equipa e em certos ativos do futebol feminino. “Será visível todos os dias no campo de treinos e durante os dias de jogo”, diz Giorgio Ricci, diretor de bilheteira da Juventus.

A renovação com a Allianz surge depois de em outubro de 2019 a Juve também ter renovado por dois anos o acordo com a Jeep, marca do grupo Fiat – propriedade da família Agnelli que é também dona da Juventus, num negócio que permite ao clube um encaixe de 42 milhões de euros.

Giacomo Campora, diretor administrativo da Allianz em Itália, sublinha que “a partir de hoje, a nossa parceria com a Juventus ficou ainda mais sólida, duradoura e relevante a nível nacional e internacional”. Acrescenta ainda “Identificámos inúmeras soluções de patrocínio adicionais que associarão a marca Allianz à primeira equipa, além de um importante compromisso com a seção feminina”.

O contrato com a Adidas, estabelecido em outubro de 2018, foi outra das novidades, com a marca alemã a desembolsar 75 milhões de euros para a equipa que é campeã italiana há 8 épocas consecutivas em Itália. O acordo estabelecido entre as duas partes combinado com o patrocínio da Jeep, fez com que a Juventus entrasse no restrito lote de equipas cujo patrocínio das camisolas está avaliado em mais de cem milhões de euros.