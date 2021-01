Administração Biden vai rever política de Trump com Cuba

A a Casa Branca avançou esta quinta-feira que pretende rever a política norte-americana em relação a Cuba, depois de o ex-presidente Donald Trump ter endurecido o embargo comercial à ilha comunista e fez regressar Cuba à lista dos Estados Unidos de patrocinadores do terrorismo.

“A nossa política para Cuba é regida por dois princípios. Primeiro, o apoio à democracia e aos direitos humanos – isso estará no centro de nossos esforços. Em segundo lugar, os norte-americanos, especialmente os cubano-americanos, são os melhores embaixadores da liberdade em Cuba. Portanto, reveremos as políticas da administração de Trump” nessa matéria, disse a secretária de imprensa da Casa Branca, Jen Psakià comunicação social norte-americana.

A ilha está há décadas sob forte pressão das sanções económicas, mas o ex-presidente Barack Obama tratou de aproximar os dois países – depois de, inesperadamente, num evento internacional, se ter aproximado do então presidente cubano, Raúl Castro, e o ter cumprimentado efusivamente.

Depois disso, as relações entre ambos os países começaram a correr de forma mais normal, mas tudo foi deitado a perder com a chegada de Trump à Casa Branca. O ex-presidente não só fez regressar as sanções, como as tornou ainda mais duras. Mais tarde, chegou mesmo a envidar todos os esforços para impedir que Cuba acedesse de forma normal aos mercados da dívida soberana – como na altura o JE referiu, depois de ouvir um elemento do grupo Amorim, tradicionalmente um forte investidor estrangeiro na ilha.

Trump acabou mesmo por dizer que iria iniciar esforços para recuperar ativos norte-americanos que, nos anos da década de 1960 foram nacionalizados, na sequência da revolução de 1 de janeiro de 1959, protagonizada por Fidel Castro Ernesto Guevara e Camilo Cienfuegos.