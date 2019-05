Administração do SIRESP reúne hoje para debater dívida do Estado

“Haverá hoje uma reunião do conselho de administração [da SIRESP S.A]” para debater a dívida do Estado, revelou o presidente executivo da Altice Portugal, Alexandre Fonseca, num briefing com jornalistas sobre os primeiros resultados trimestrais de 2019, esta sexta-feira, 10 de maio. A Altice Portugal é a acionista maioritária do SIRESP (Sistema Integrado das Redes de Emergência e Segurança de Portugal), que é detido em 33% pelo Estado desde 2018.

De acordo com o JN, se o Governo não saldar a dívida que tem com a SIRESP S.A, detentora das infraestruturas SIRESP, a empresa diz que desligará os satélites, que funcionam como alternativa e asseguram a transmissão das comunicações em caso de falha de outros meios.

A dívida de mais de onze milhões de euros pode ditar a insolvência da empresa já em setembro. O valor da dívida diz respeito a investimentos feitos em 2018 a pedido do Governo.

Especificamente, nove milhões de euros em sistemas de redundância determinados em Conselho de Ministros, oito rendas mensais de 200 mil euros e outros custos relativos à manutenção de antenas e uso de satélite.

Estes sistemas de redundância foram criados após as falhas de comunicações nos incêndios de 2017 e fazem parte de um investimento que o consórcio quer que o Governo pague, mas que o Tribunal de Contas chumbou já por duas vezes.

[Notícia corrigida pelas 10h15 de dia 10 de maio]