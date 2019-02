Administração Pública abre 2.100 estágios para jovens

O primeiro Programa de Estágios Profissionais na Administração Local (PEPAL) foi instaurado em 2006 mas o poder local vai abrir agora mais de dois mil estágios para jovens, de forma a inserir os jovens na vida ativa.

O PEPAL é um instrumento que apoia os jovens que estão no sistema de ensino ou em formação profissional para o mercado de trabalho, sendo que as autarquias devem contribuir para o cumprimento dos objetivos da empregabilidade e formação, traçados no programa do presente governo de António Costa.

A nova atualização chega mais de dez anos depois da criação do programa de estágios. Agora, o novo diploma pretende clarificar procedimentos que contribuem para a melhoria da execução deste programa e reforçam a experiência de resultados positivos na Administração local, contratando até 2.100 estagiários.

O PEPAL destina-se a jovens à procura do primeiro emprego ou que estejam desempregados e procurem uma nova ocupação profissional. A idade limite é até aos 29 anos, inclusive, ou até aos 35 anos para portadores de deficiência ou incapacidade. Os jovens que se candidatem a estes estágios devem ainda apresentar o nível 6, correspondente a uma licenciatura, segundo o Quadro Nacional de Qualificações.