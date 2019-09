Advogada Maria João Mata sai da PLMJ e torna-se sócia da Miranda

A PLMJ perdeu mais um sócio com a saída de Maria João Mata, que estava na equipa de Corporate e M&A escritório de Luís Pais Antunes desde 1998. A advogada vai para o departamento de Direito Comercial e Societário da Miranda & Associados, fazendo com que a sociedade fique com 28 partners, soube o Jornal Económico.

Licenciada em Direito pela Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa, Maria João Mata tem uma pós-graduação em Direito Comercial pela Faculdade de Direito da Universidade Católica Portuguesa e em Direito do Consumo pela Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa. A jurista tem trabalhado sobretudo em operações de fusões e aquisições, de reestruturação societária e em acordos de joint-venture.

No início de setembro, a PLMJ anunciou uma mudança de estratégia e confirmou a saída do sócio João Medeiros, que estava na sociedade de advogados há mais de duas décadas. A reorganização da PLMJ começou em outubro de 2018, sendo caracterizado pelo reforço nos serviços prestados aos clientes empresariais, transformação nos procedimentos de gestão e reorganização da estrutura produtiva (concentração de equipas). Do processo de reestruturação fez ainda parte a mudança de sede para a Avenida Fontes Pereira de Melo.

Foi no âmbito deste processo que, em apenas seis meses, a PLMJ viu sair outros cinco sócios: Nuno Cunha Barnabé e Manuel Santos Vítor, que foram para a Abreu Advogados, João Magalhães Ramalho, que faz agora parte da Telles, Pedro Melo, que passou a integrar a Miranda & Associados, e Tomás Pessanha, que foi para a Garrigues e levou a sua equipa. Contudo, mais recentemente, tornou pública a chegada de João Tiago Morais Antunes ao leque de sócios da firma.

“A PLMJ permanece fiel à sua estratégia de ser uma sociedade independente, multidisciplinar e full service, sem prejuízo de um maior foco estratégico na prestação de serviços às empresas em todas as áreas de prática – incluindo a penal, a contraordenacional e de compliance –, assim como na seletividade reforçada dos serviços prestados e da sua base de clientes”, explicou o managing partner, Luís Pais Antunes.