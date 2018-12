Advogados reúnem-se em evento sobre advocacia do futuro

O Instituto de Apoio aos Jovens Advogados (IAJA), em parceria com o Conselho Geral da Ordem dos Advogados (OA), vai organizar uma conferência intitulada “O Advogado Hoje e a Advocacia no Futuro”.

O evento – composto pelos painéis “Millennialls e Centennials”, “Advogados do Futuro e Desafios do Presente”, “Acesso à Profissão” e “O Estatuto dos Associados” – realiza-se esta quinta-feira, dia 6 de dezembro, no Salão Nobre da Ordem dos Advogados, em Lisboa.

A sessão começa às 9:30, segue-se depois a intervenção de Guilherme Figueiredo, bastonário da AO, e os painéis moderados por Ana Rita Duarte de Campos, presidente do IAJA, e Bruna de Sousa e Tomás Abecasis, vice-presidente e vogal do mesmo instituto, respetivamente.

“Este Encontro é uma oportunidade para debater, entre pessoas de várias gerações e enquadramentos profissionais distintos, por um lado, os principais desafios que se colocam aos jovens advogados e, por outro, os desafios que as novas gerações colocam à própria advocacia”, afirma Ana Rita Duarte de Campos

Programa

10:00 | Sessão de Abertura

Guilherme Figueiredo, Bastonário da Ordem dos Advogados

10h15-11h15 | “Millennials e Centennials, Advogados do futuro e desafios do presente”

António Soares (Linklaters Portugal)

Hugo Teixeira (Abreu Advogados)

Joana Neto Mestre (Matlaw, Mestre Associate Lawyers)

Jorge Pereira da Silva (diretor da Escola de Lisboa da Faculdade de Direito da UCP)

11h15-11h30 | Coffee break

11h30-12h30 | “O Acesso à Profissão”

Rui Assis (vice-presidente do Conselho Geral da Ordem dos Advogados)

Paulo Duarte presidente da CNEF e CNA da Ordem dos Advogados)

José Costa Pinto (presidente da ANJAP)

António Teles (Sérvulo & Associados)

12h30-14h30 | Almoço livre

14h30-16h00 | “O Estatuto dos Associados”

Rita Branco (vogal do Conselho Geral da Ordem dos Advogados)

António Schwalbach (vogal do Conselho Geral da Ordem dos Advogados)

Telmo Semião (presidente da mesa da AG da ANJAP)

Catarina Couto Ferreira (advogada)