Aeronáutica, espaço e defesa em Portugal vale, pelo menos, 1,6 mil milhões

O setor português de empresas do cluster dos setores AED – Aeronáutica, Espaço e Defesa deverá ter movimentado um valor entre cerca de 1.814,7 milhões de euros e1.630 milhões de euros em 2017 (exceptuando todos os fornecedores não específicos nesta área de atividade e as empresas dedicadas a I&D), revela o Jornal Económico na edição que chegou esta sexta-feira às bancas (acesso pago).

Esta é uma das principais conclusões de um estudo preliminar da consultora Ernst & Young (EY), encomendado pela AED – Associação Portuguesa para o cluster das indústrias Aeronáutica, do Espaço e de Defesa, a que o semanário teve acesso. De acordo com a análise, este mercado valia 0,95 do PIB nacional e dava emprego a aproximadamente 14.700 pessoas há dois anos.

Entre os grandes operadores deste cluster em Portugal contam-se a Embraer, OGMA, Spin. Works, Efacec, Tekever, Coficab, Couro Azul, TAP – Manutenção e Engenharia, ISQ – Instituto de Soldadura e Qualidade, CEiiA – Centro de Excelência para a Inovação da Indústria Automóvel, TNT ou Altran, por exemplo. Os responsáveis pelo documento demonstraram ainda que o mercado europeu de AED está altamente concentrado, com as empresas de França, Reino Unido e Alemanha a representarem quase 50% do total das receitas neste continente.