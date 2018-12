Aeroporto da Madeira com cancelamentos e desvios de voos

O tempo que se faz sentir na Madeira já levou ao cancelamento de voos e ao desvio de aviões do aeroporto.

A plataforma do Aeroporto da Madeira já confirmou o desvio dos voos da easyJet vindos de Bristol e de Londres, em direção à região, e o cancelamento do voo da TAP com origem de Lisboa.

Nas partidas já está confirmado o cancelamento do voo da TAP que ia para Lisboa e que saia do Aeroporto da Madeira às 12h00.

Mesmo perante estes constrangimento a plataforma do Aeroporto da Madeira refere que conseguiu aterrar na infraestrutura aeroportuária o avião da British Airways, vindo de Londres, das 11h25.

Desde as 10h00, diz a mesma plataforma, já saíram do Aeroporto da Madeira quatro voos.