Aeroporto da Madeira distinguido pelo ACI Europe por boas práticas sanitárias

O Aeroporto da Madeira foi distinguido como um dos melhores da Europa, nas práticas sanitárias, pelo ACI Europe. O ‘Hygiene Awards’, uma galardão que vinha reconhecer as infraestruturas aeroportuárias pelas suas capacidade em garantir ambientes higienizados e seguros e a manutenção das medidas necessárias para responder às necessidades e expectativas dos passageiros.

O Aeroporto de Ponta Delgada foi também distinguido pelas suas boas práticas sanitárias, juntamente com o do Porto e Faro.

O ACI Europe distinguiu ainda os melhores aeroportos da Europa, e aqui foram galardoados os Aeroportos de Ponta Delgada, Porto e Faro.

“Os prémios demonstram o foco dos aeroportos vencedores em oferecer experiências de excelência, destacando-os como exemplares”, disse Luis Felipe de Oliveira, Diretor Geral do ACI World.

“Num ano de incertezas, as nossas equipas têm demonstrado empenho e resiliência. Fomos capazes de nos reinventar, adaptar e inovar, assegurar a proteção de todos, para todos. Estes prémios indicam-nos que estamos no caminho certo para a retoma do mercado da aviação, com a confiança necessária na nova experiência do passageiro”, acrescentou Thierry Liggonière, CEO da ANA Aeroportos de Portugal,

Os prémios ACI foram atribuídos no âmbito do programa internacional ASQ, Qualidade dos Serviços Aeroportuários, que tem por objetivo medir a satisfação global dos passageiros face aos serviços e produtos oferecidos.