Aeroporto da Madeira recebe exposição de artesanato urbano sobre presépios

O Aeroporto da Madeira tem patente a exposição ‘Artesanato Urbano ou Moderno, Presépios Madeirenses’, que estará disponível neste espaço até 16 de janeiro de 2019.

Estes trabalhos fazem parte do projeto de itinerância do Museu Etnográfico da Madeira inserido no âmbito da iniciativa ‘O Museu Vai à Rua’.

O artesanato urbano, proposta apresentada no Aeroporto da Madeira, vem dar resposta à procura por novos conceitos, formas e materiais, dando mais alternativa ao artesanato tradicional.

Entre os autores estão Lénea Cabral, Suzana Fraga, Sílvia Abreu, Virginie Galtier. O Museu Etnográfico da Madeira tem disponível nas suas instalações a exposição ‘Reciclar n’ A Festa’, até 15 de janeiro, numa iniciativa que pretende sensibilizar a população para a necessidade de preservar o ambiente.

A exposição insere-se no projeto ‘Museu Sustentável’.