Aeroporto de Lisboa eleito o melhor do ano nos Air Transport Awards 2019

O Aeroporto Humberto Delgado foi eleito o melhor Aeroporto do Ano, nos Air Transport Awards 2019, revela esta segunda feira a ANA – Aeroportos de Portugal.

O prémio foi entregue pela Air Transport News (ATN) em parceria com a Hermes Air Transport Organization. A cerimónia de entrega decorreu em Ekali, na Grécia, na passada sexta-feira, dia 3 de maio. Os Air Transport Awards são o único galardão internacional que distingue todas as principais categorias do setor dos transportes aéreos.

O júri que selecionou os vencedores, foi composto por algumas das figuras mais proeminentes da indústria do transporte aéreo, como Henrik Hololei, Presidente do Júri e Diretor Geral da Mobilidade e Transportes, Comissão Europeia, Robert Deillon, Vice-Presidente, Hermes – Air Transport Organisation e Charles Schlumberger, Lead Air Transport, Banco Mundial.

Thierry Ligonnière, CEO da ANA Aeroportos de Portugal afirma que “é uma grande honra para o Aeroporto de Lisboa receber esta distinção. Lisboa é uma cidade extraordinária que cresceu de forma exponencial nos últimos anos, e o aeroporto vem correspondendo às expectativas das companhias aéreas e passageiros, enfrentando de forma positiva os enormes desafios decorrentes de um rápido crescimento. Quero salientar o empenho da equipa do Aeroporto de Lisboa, que se dedica, diariamente, e com excelência, pelo que este prémio significa muito para o reconhecimento do esforço desta equipa e também para as restantes equipas da ANA Aeroportos de Portugal – VINCI Airports”.