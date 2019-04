Aeroportos: Abastecimento de combustíveis em Faro e Lisboa foi retomado mas “ainda aquém” das necessidades

O abastecimento de combustíveis nos aeroportos de Lisboa e de Faro foi retomado, mas ainda fica “aquém” das necessidades habituais. Foi “retomado o fornecimento de combustível aos aeroportos”, anunciou a Ana em comunicado esta quarta-feira, 17 de abril.

“A Ana encontra-se, em conjunto com as companhias aéreas e handlers, a trabalhar no plano de recuperação com vista à normalização do abastecimento e da operação aeroportuária”, anunciou a empresa que gere os aeroportos de Lisboa e Faro.

“As companhias aéreas mantêm ativos os seus planos de contingência e os passageiros devem informar-se junto das mesmas sobre eventuais impactes”, acrescenta a companhia.