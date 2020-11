Aeroportos portugueses com menos 69% de passageiros em setembro

Os aeroportos nacionais registaram no mês de setembro um movimento de 1,9 milhões de passageiros, o que representou uma descida de 69%, de acordo com os dados da atividade dos transportes divulgado pelo Instituto Nacional de Estatística (INE) esta terça-feira, 17 de novembro.

O movimento total de 1,9 milhões de passageiros verificou-se entre embarques, desembarques e trânsitos diretos, numa variação homóloga de -65,9% em agosto e -79,5% em julho. O movimento de carga e correio totalizou 12,4 mil toneladas, correspondendo a uma diminuição de 29,8% (-39,0% em agosto).

O número de passageiros desembarcados nos aeroportos nacionais em voos provenientes do Reino Unido registou uma quebra de 73,9% (-69,1% em agosto). Entre 21 de agosto e 10 de setembro, período em que o Reino Unido incluiu Portugal na lista de países seguros para viajar, verificou-se uma menor redução do número de passageiros desembarcados nos aeroportos nacionais em voos provenientes do Reino Unido (-53,5%), quando comparada com a registada no acumulado dos restantes dias dos meses de agosto e setembro (-80,2%).

Durante o mês de setembro aterraram em Portugal 10,8 mil aeronaves em voos comerciais, o que representou uma variação homóloga de -50,2% (-46,4% em agosto e -62,0% em julho).

Olhando para os primeiros meses do ano, aterraram nos aeroportos portugueses 77,7 mil aeronaves de voos comerciais (-55,9% face ao mesmo período homólogo) e foram movimentados 15,3 milhões de passageiros (-67,3%). O aeroporto de Lisboa movimentou 51,0% do total de passageiros (7,8 milhões) e registou um decréscimo de 67,3%.

Considerando os três aeroportos com maior tráfego de passageiros, o aeroporto do Faro foi o que evidenciou a maior descida do número de passageiros movimentados entre janeiro e setembro de 2020 (-75,4%). O Reino Unido foi o segundo principal país de origem e de destino e evidenciou a maior redução do número de passageiros desembarcados e embarcados face ao período homólogo (-73,9% e -72,9%, respetivamente).