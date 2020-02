AETPL: Greve dos estivadores pode fazer com que Lisboa perca tráfego marítimo

Os estivadores de quatro empresas do Porto de Lisboa estão em greve, durante as próximas três semanas, até ao dia 9 de março. Em entrevista à RTP, Diogo Marecos da Associação-Empresa de Trabalho Portuário de Lisboa (AETPL), assume que os impactos desta greve dos estivadores “já se estão a sentir”, uma vez que nenhum dos navios presentes no Porto de Lisboa está a ser trabalhado pelas empresas em causa.

“Estamos à espera de uma perda ainda mais acentuada do tráfego marítimo no Porto de Lisboa e o cancelamento de escalas por parte dos armadores, que são de empresas internacionais”, disse o responsável ao canal de televisão público. De acordo com Diogo Marecos, esta é uma uma greve “a juntar aos 123 pré-avisos de greve no período de dez anos”, cuja média é superior a uma greve por mês.

A razão para tais greves prende-se por “a empresa estar a atravessar um problema de liquidez financeira, não tem receitas suficientes, e não está a conseguir cumprir os seus compromissos com os trabalhadores”, apontou o responsável da AETPL. “Esta é uma empresa que vende e cede mão de obra, que é um dos poucos serviços que ainda mantém. Isto é consequência da perda da atividade e de tantos conflitos laborais com o sindicato de Lisboa”, sublinhou.

Diogo Marecos aponta que o problema já tinha sido reportada em novembro de 2018, e que em janeiro do ano passado “a AETPL entregou todos os elementos financeiros e contabilísticos que comprovam a situação débil da empresa e esperámos um ano para ter uma proposta em cima da mesa, e a resposta que nos deram foi para aumentar o tarifário”. O responsável sustentou que com a medida proposta pelo sindicato “o porto deixa de ser competitivo e não consegue concorrer com os outros portos, designadamente com Sines e Leixões e os portos espanhóis”.

“Aquilo que estas empresas apresentaram ao sindicato, para evitar um descalabro e uma situação que ninguém gostaria de ter em cima da mesa, foi um corte dos salários, que poderia ser de 15% e também o congelamento das progressões automáticas, que não dependem do mérito e encarecem o trabalho, e nós temos baixas na média de 34%”, disse Diogo Marecos.

Ainda assim, o representante da empresa sublinhou que os serviços mínimos decretados “permitem que as ilhas da Madeira e Açores continuem a ser abastecidas, permitindo que não faltem bens essenciais” aos seus habitantes.

Entre as empresas em greve, encontram-se a Liscont, Sotagus e Multiterminal e a TMB.