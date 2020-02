Afinal, Bill Gates não comprou o primeiro iate movido a hidrogénio

As mais recentes notícias davam conta que Bill Gates tinha adquirido o primeiro iate movido a hidrogénio, num custo de 588 milhões de euros, mas a empresa responsável pelo projeto de protótipo revelou que o conceito do ‘Aqua’ não foi vendido ao segundo homem mais rico do mundo.

“O conceito a hidrogénio ‘Aqua’ não está ligado ao senhor Gates, ou aos seus representantes” e “a Sinot não tem qualquer ligação profissional com o senhor Gates”, são algumas das frases presentes na mensagem da empresa que está a desenvolver a primeira embarcação movida a hidrogénio que, por enquanto, é apenas um protótipo.

Ainda assim, os representantes do multimilionário ainda não se pronunciaram sobre o assunto. Segundo a Bloomberg, o fundador da Microsoft tem um património avaliado em 117,9 mil milhões de dólares (108 mil milhões de euros), sendo que Bill Gates era uma grande hipótese caso a venda fosse verídica.

No entanto, não é só por causa da sua fortuna que Bill Gates era um forte candidato à aquisição da embarcação. Como é do conhecimento público, o fundador da Microsoft é um grande defensor das novas tecnologias amigas do ambiente e de combustíveis alternativos, e como a embarcação é movida a hidrogénio, isso significa que a única emissão é água, não emitindo dióxido de carbono.

Como é o barco de que Gates foi acusado de comprar?

O navio luxuoso em causa chama-se ‘Aqua’, é completamente movido a hidrogénio líquido e foi divulgado pela primeira vez no ano passado no Monaco Yacht Show pela empresa de design holandesa Sinot.

O barco conta com cinco decks e espaço para receber 14 convidados e 31 tripulantes. O fabrico ecológico desta infraestrutura permite que esses hóspedes se mantenham quentes do lado de fora do barco sem precisar queimar madeira ou carvão.