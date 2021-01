Agência europeia da aviação dá ‘luz verde’ ao regresso do Boeing 737 MAX

O órgão regulador do sector dos transportes “tem vindo a insistir na necessidade de se introduzirem ajustamentos no enquadramento legal no sentido da clarificação dos conceitos e na criação de procedimentos, contabilísticos e administrativos, eficazes e operacionais de recolha e transmissão de informação sobre compensações financeiras, a nível nacional”. As indemnizações compensatórias e tarifárias da Administração Pública Central aos operadores de transportes de passageiros ascenderam a 87 milhões de euros em 2019, enquanto as autarquias pagaram mais 170 milhões de euros.