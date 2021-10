A Associação de Sócios Gerentes e Agência de Viagens e Turismo (ASGAVT) constituiu-se formalmente há cerca de um ano “para dar resposta à necessidade dos sócios gerentes das micro e pequenas empresas que em Portugal representam 94% do tecido empresarial português”, explica Maria Madalena Fernandes, em declarações ao Jornal Económico. “O reconhecimento do sócio como parte trabalhadora da empresa, a defesa das nossas empresas e a luta pela sua sobrevivência sem esquecer o cumprimento das obrigações para com os nossos clientes e colaboradores define a nossa missão”, adianta esta responsável. Neste momento, a ASGAVT conta com cerca de cem associados, correspondentes a uma força empregadora de cerca de 700 pessoas.

