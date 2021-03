AHRESP pede “urgência” ao Governo na disponibilização de medidas de apoio às empresas

A Associação da Hotelaria, Restauração e Similares de Portugal (AHRESP) pede “urgência” na disponibilização das medidas anunciadas pelo Governo no passado dia 12 de março, considerando serem “cruciais para a sobrevivência das atividades da restauração, similares e alojamento turístico, que atravessam agora o seu período mais crítico de toda a pandemia”.

Numa nota divulgada, esta quinta-feira, a AHRESP defende que os vários apoios concedidos pelo Governo, no âmbito da pandemia COVID-19, “devem ser aplicados a todas as empresas, independentemente da respetiva dimensão”, acrescentando que, para esse efeito, devem também ser definidas “dotações específicas para que as grandes empresas e grupos de empresas possam igualmente aceder aos apoios disponíveis”.

Na mesma nota, a associação faz um apelo para que sejam abertas as candidaturas ao programa ADAPTAR 2.0, alertando ser “urgente” que este programa seja disponibilizado com “a maior brevidade possível”, concedendo de forma célere o apoio financeiro “pelo qual tantos empresários aguardam”, numa fase em que as atividades económicas começam a ser autorizadas a reabrir “e se torna vital que todas as empresas sejam apoiadas na minimização dos riscos de contágio e infeção nos seus estabelecimentos”.

Este programa poderá servir para atenuar os danos causados no setor das bebidas espirituosas, que nos primeiros oito meses do ano 2020, o terá caído 35% no canal HORECA. Já entre setembro e dezembro a quebra terá sido de 70%, segundo a ANEBE (Associação Nacional das Empresas de Bebidas Espirituosas).