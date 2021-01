Airbus adapta o ritmo de produção ao atual contexto de mercado

A construtora aeronáutica Airbus anunciou que vai adaptar o ritmo de produção ao contexto do mercado, devido ao recrudescimento da pandemia de Covid-19.

Desta forma, os ritmos de produção serão mantidos a um nível reduzido, a produção dos modelos de corredor único terá um aumento progressivo e não haverá alterações na produção dos modelos de grande porte (‘widebody’)

A Airbus “está a adaptar o ritmo de produção das aeronaves da família A320 em resposta ao contexto atual do mercado”, revela um comunicado da empresa.

Segundo essa nota, “a nova cadência de produção dos A320 irá conduzir a um aumento gradual da produção, que passará dos atuais 40 aparelhos por mês para 43 no 3º trimestre de 2021 e para 45 no 4º trimestre”.

“Este novo plano de produção representa um aumento da produção mais lento do que o inicialmente previsto, que apontava para os 47 aviões mensais a partir de julho”, admitem os responsáveis da Airbus.

Ainda de acordo com este comunicado, “a produção dos A220 vai aumentar de quatro para cinco aviões por mês a partir do final do 1º trimestre de 2021, de acordo com o previsto inicialmente”.

Por seu turno, “a produção dos modelos ‘widebody’ deverá continuar estável e com o ritmo atual de cinco unidades A350 e duas A330”.

“Esta decisão adia o potencial aumento de produção do A350 para mais tarde”, assegura a construtora aeronáutica.

O mesmo documento acrescenta que “a Airbus continua a monitorizar atentamente a evolução do mercado”, sublinhando que “a revisão da cadência de produção permite à Airbus preservar a capacidade de responder à procura dos clientes e, ao mesmo tempo, adaptar-se às mudanças e evoluções do mercado”.

“A Airbus prevê que o mercado de aeronaves comerciais volte a níveis pré-Covid entre 2023 e 2025”, conclui o comunicado em questão.