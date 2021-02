Ajuda médica alemã já chegou a Portugal. Governo destaca “grande espírito de solidariedade da Alemanha”

João Gomes Cravinho destacou o “grande espírito de solidariedade da Alemanha” no envio dos 26 profissionais de saúde que irão prestar apoio a Portugal no combate à pandemia. Os oito médicos e 18 enfermeiros, que chegaram esta tarde ao aeroporto militar de Figo Maduro, Lisboa, maioria com especialidade em medicina intensiva, permanecerão em Portugal, pelo menos, até três semanas.

Marta Temido já tinha confirmado, numa entrevista à “RTP”, que Portugal estava a accionar todos os mecanismos de que dispunha no quadro internacional para prestar “a melhor assistência aos utentes” dos serviços de saúde. Mas também lembrou que a situação periférica de Portugal, no extremo ocidental da Europa, não facilitava a “circulação transfronteiriça de doentes” que já era normal na Europa central.

O processo de auxílio alemão a Portugal arrancou a 25 de janeiro, na sequência de um pedido de ajuda da ministra da Saúde à ministra da Defesa alemã, Annegret Kramp-Karrenbauer, e foi agora concretizado com uma equipa constituída por 26 profissionais de saúde, entre os quais oito médicos, sendo igualmente transportados 40 ventiladores móveis e dez estacionários, 150 bombas de infusão e outras tantas camas hospitalares.

De acordo com um comunicado conjunto dos Ministérios da Saúde e da Defesa de Portugal, os profissionais de saúde alemães permanecerão no país “durante um período de três semanas, estando prevista a sua substituição a cada 21 dias, até ao final de Março, caso seja necessário”.

Áustria e Espanha preparados para ajudar Portugal no combate à pandemia

Além da ajuda alemã, também a Áustria já se mostrou disponível para prestar apoio tendo embaixador da Áustria em Lisboa anunciado, na segunda-feira, que está a fazer um levantamento naquele país para saber quantas camas de cuidados intensivos tem disponíveis para doentes portugueses com Covid-19. O anuncio chegou um dia depois de o chanceler austríaco, Sebastian Kurz, ter anunciado, nas redes sociais, que a Áustria oferecera este apoio a Portugal para receber doentes com Covid-19 e em cuidados intensivos.

O governo espanhol também se ofereceu para ajudar Portugal a debelar a pandemia. “Houve uma oferta de apoio por parte das autoridades espanholas”, disse à Lusa o embaixador de Portugal em Madrid, João Mira Gomes, acrescentando que estão a ser avaliadas, a nível técnico, as “modalidades desse apoio”.

Embora esteja a ser equacionada estas duas ajudas, Portugal ainda não formalizou estes pedidos de apoio.

em atualização