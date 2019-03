Ajudas aos bancos já custaram 1.800 euros a cada português

As ajudas ao sistema financeiro português já custaram aos contribuintes cerca de 17,200 mil milhões de euros entre 2008 e 2018. E com o pedido de 1,149 mil milhões de euros do Novo Banco ao Fundo de Resolução, este ano a fatura pode chegar aos 18,350 mil milhões, uma média de 1.800 por português, escreve o ”Correio da Manhã”, esta segunda feira.

Em 2018, os contribuintes voltaram a ser chamados a ajudar a banca, com um reforço de 450 milhões ao Fundo de Resolução para a capitalização do Novo Banco, elevando o montante das ajudas para 17,200 mil milhões. Para este ano, o Governo inscreveu no Orçamento do Estado uma despesa de 850 milhões, mas não é certo que o valor não suba, já que o Novo Banco vai pedir ao Fundo de Resolução – financiado pelos bancos e pelo Estado – 1,149 mil milhões de euros.