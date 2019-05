Albuquerque afirma educação como decisiva e assegura melhores condições a professores

O presidente do Governo Regional, Miguel Albuquerque, identificou a educação como uma área decisiva e nesse sentido quer dotar os professores de cada vez maiores condições de remuneração e trabalho.

A garantia foi dada no seminário de educação, que se realizou no Museu de Imprensa. Esta aposta fez com que a Madeira resolve-se desde logo “repor os princípios de justiça” na contagem dos tempos de carreira, explicou o governante.

Na sua intervenção Albuquerque referiu ainda que o executivo madeirense quer continuar a apostar nas salas do futuro.

De referir que o continente aprovou a recuperação integral do tempo de serviço dos professores na especialidade na Assembleia da República, com os votos favoráveis de PSD, CDS-PP, BE e PCP, e contra do PS, o que levou o primeiro-ministro, António Costa, a ameaçar a demissão num cenário em que o sentido de voto se mantivesse na generalidade.

O primeiro-ministro alegou que a aprovação da medida, na generalidade, colocaria a estabilidade financeira do país e a credibilidade internacional de Portugal.

Sobre esta incerteza gerada na Assembleia da República, Albuquerque disse que as suas promessas estão feitas. “Eu não minto nem prometo aquilo que não cumpro”, e que se “o PS não cumpre demite-se”, acrescentou o governante

Albuquerque já tinha afirmado que por si “quanto mais depressa o Governo cair melhor para a Madeira”.