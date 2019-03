Albuquerque assegura que investimento na cultura é para se manter

O investimento que tem sido feito na cultura é para se manter, assegurou Miguel Albuquerque, presidente do Governo Regional, durante o debate mensal, que decorre na Assembleia Legislativa da Madeira, que tem como tema a cultura.

Na sua intervenção o governante salientou a atenção que tem sido dada à cultura durante o mandato, e que é através de cidadãos “informados e capazes de compreensão e escrutínio da realidade” que se pode exercer em pleno a cidadania.

Albuquerque acrescentou que é necessário assegurar que a cultura “cumpre o seu papel” ao serviço da comunidade tornando-a “acessível a todos” em toda a região, fomentando a crescente produção artística regional, lembrando as obras que têm o executivo tem feito em locais como a igreja matriz em Machico, Fortaleza do Pico, Solar do Aposento, ruínas de São Filipe, no núcleo histórico de Santo Amaro, e ainda na descentralização da oferta cultural.

Para além da garantia de que o investimento na cultura é para se manter, Albuquerque sublinhou que pretende continuar a potenciar o diálogo e a aproximação dos agentes culturais e da sociedade.