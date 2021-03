Albuquerque coloca assuntos do mar e Lei das Finanças Regionais entre dossiers a tratar com presidente da República

O grupo investiu “na aplicação de um esquema inovador de pintura do casco em silicone (HEMPAGUARD X7 – produto sem compostos organoestânicos, atuando como biocidas e em conformidade com a International Convention on the Control of Harmful Antifouling Systems on Ships, adotada pela IMO em Outubro de 2001), que serve de defesa contra incrustações, solução que proporciona também uma grande redução do atrito do casco do navio na água, associando a proteção do ambiente marinho à diminuição das emissões de gases poluentes para a atmosfera (CO2, NOx, SOx e Partículas)”.