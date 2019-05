Albuquerque considera “constrangedor” números da carga fiscal em Portugal

Constrangedor. Foi assim que Miguel Albuquerque, presidente do Governo Regional, classificou a carga fiscal aplicada em Portugal, depois de divulgados os dados do Instituto Nacional de Estatística (INE) que fixa essa mesma carga fiscal em 35,4%, a mais elevada registada no país.

O governante lembrou que o país está numa situação de “estagnação económica” a que se junta uma elevada carga fiscal.

“Não podemos seguir esta política porque ela é suicidária”, alertou.

Albuquerque abordou ainda a situação da Madeira que conseguiu baixar o desemprego de 15,6% para os 7%.

“Este é um valor mais baixo quando comparado com regiões semelhantes em termos de mercado turístico como o Algarve, Açores e a Área Metropolitana de Lisboa. O governante prometeu ainda “introduzir mais medidas” que permitam a devolução de rendimentos, tal como aconteceu quando a região baixou as creches em 40% e ainda a descida nos preços dos passes sociais.