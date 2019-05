Albuquerque destaca educação como ferramenta decisiva para combater manipulação

A educação foi apontada por Miguel Albuquerque, presidente do Governo Regional, como uma ferramenta importante no combate à manipulação, à ‘idiotia’, e à estupidez deliberada, durante a abertura do sexto Seminário da Educação, no Museu da Imprensa.

“Não há nenhuma dúvida que as sociedades mais avançadas são sociedades mais instruídas”, disse Albuquerque. O governante disse que a instrução adquire relevo no combate a novos fenómenos como por exemplo a manipulação, e que o “escrutínio passa pela instrução de cada um”.

Durante a sua intervenção Albuquerque sublinhou que é necessário “continuar a defender” os valores do iluminismo, em que se inclui a ciência, a razão e o progresso.

“Isso é fundamental”, reforçou o líder do executivo da Madeira.