Albuquerque diz que a Madeira está melhor preparada para responder a aluviões

O presidente do Governo da Madeira, Miguel Albuquerque, considerou que a região autónoma está melhor preparada para responder a fenómenos como os aluviões, quando se celebra no próximo sábado 11 anos do 20 de fevereiro.

“Um dos investimentos que na altura considerei como essenciais era o radar do Porto Santo. Isto permite-nos um poder de antecipação muito importante”, disse o governante.

O governante falava durante uma visita à empresa RCautomação, onde teve a oportunidade de salientar que fenómenos como os aluviões do ponto de vista histórico estão a ocorrer com um espaço temporal mais curto.

“Nunca podemos minimizar a força da natureza em fenómenos deste género”, salientou.

O presidente do Governo da Madeira disse ainda, que estão ainda em curso vários obras, inseridas na Lei de Meios, como por exemplo a Ribeira da Tabua, e algumas intervenções em ribeiras no Funchal, faltando também prolongar a Ribeira de Santo António norte.

“Isto são investimentos colossais”, reforçou o governante.