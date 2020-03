Albuquerque diz que diretor clínico do SESARAM será anunciado no devido tempo

O presidente do Governo da Madeira, Miguel Albuquerque, voltou a afirmar que não existe nenhum problema na saúde que não possa ser resolvido, e que o nome do próximo diretor clínico do Serviço Regional de Saúde (SESARAM) será anunciado no devido tempo.

“Sempre estivemos disponíveis para falar com os médicos e com todos os agentes da saúde. Somos um governo de diálogo e de auscultação permanente dos elementos profissionais que integram o serviço de saúde”, disse Albuquerque.

O governante sublinhou que existe “concertação para melhorar” os serviços da saúde.

De referir que Albuquerque recebe esta segunda-feira um grupo de médicos, depois de um grupo de 30 diretores de serviço ter pedido a demissão de Mário Pereira a 26 de fevereiro, (na altura diretor clínico do SESARAM, que nesse mesmo dia pediu a exoneração do cargo), e apelado a uma reunião de urgência com Albuquerque.

A nomeação de Mário Pereira, como diretor clínico do SESARAM, por parte do Governo Regional que resulta da coligação PSD/CDS-PP, cargo para o qual tomou posse a 8 de fevereiro, provocou a demissão de 33 diretores de serviço do SESARAM a 7 de fevereiro, que se mostraram contra esta “nomeação política”.