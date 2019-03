Albuquerque diz que ministra da Saúde “é um erro de casting” que fez mais uma declaração infeliz

Durante a comissão de inquérito, o antigo administrador do SESARAM, referiu que a insinuação levantada por Mário Pereira, deputado do CDS-PP, tentou levantar sobre promiscuidade entre público e privado, se fosse investigada a actividade do centrista enquanto médico de Ortopedia “talvez as coisas não fosse assim tão lineares”.