Albuquerque e secretário da Saúde apelam a diálogo depois de novo apelo para demissão de diretor clínico do SESARAM

A necessidade de diálogo é ponto comum, no entender de Miguel Albuquerque, presidente do Governo Regional, e Pedro Ramos, secretário regional da Saúde, face a um novo apelo por parte de mais de 30 diretores de serviço de demissão de Mário Pereira, diretor clínico do Serviço Regional de Saúde (SESARAM), na noite da passada quarta-feira.

Albuquerque diz mesmo que “não há nenhum problema” com a saúde da Madeira e que vão ser “encontradas soluções” para este problema, reforçando que “não vale a pena dramatizar” esta situação.

“Sempre teve disponibilidade para o diálogo, e vamos continuar a trabalhar para encontrar soluções”, defendeu.

O governante disse ainda que vê esta situação dentro de um contexto de normalidade.

De referir que mais de 30 diretores de serviço do SESARAM pediram uma audição a Albuquerque, para analisar a situação da saúde. Em resposta o presidente do Governo regional disse que ainda não recebeu esse pedido mas que quando receber vai ser analisado.

“Temos de encontrar soluções em conjunto. Não vamos extrapolar e dramatizar situações que não vale a pena. Vamos sempre encontrar soluções. Não vale a pena dramatizar. Todas as pessoas são responsáveis. São profissionais dedicados com provas dadas. O hospital está a funcionar na normalidade. Vamos encontrar soluções não há nenhum problema”, disse o líder do executivo madeirense.

Albuquerque sublinhou que “interessa ter concertação na saúde de modo a ter boa prestação de cuidados para os cidadãos”, e que estas coisas “têm de ser analisadas com ponderação, com calma, com diálogo, que é isso que sempre tentamos encontrar”.

Já Pedro Ramos, secretário regional da Saúde, explicou que nesta altura existe uma opinião contrária face à nomeação de Mário Pereira, como diretor clínico do SESARAM. “Estamos a dialogar com diretores de serviço para chegarmos a uma plataforma de acordo e trazer maior serenidade à área da saúde”, reforça.

“As tentativas de diálogo continuam a decorrer”, adiantou Pedro Ramos. O governante disse que é no diálogo que se encontra soluções, acrescentando que “brevemente teremos conclusões definitivas” sobre este assunto.

“O bem para saúde é haver serenidade na saúde, e estarmos calmos e serenos de forma a resolver o problema da saúde, que neste momento é a possibilidade do coronavírus poder entrar na nossa região”, quando questionado se o bem da saúde é ter Mário Pereira, enquanto director clínico do SESARAM.

Albuquerque referiu ainda que neste momento temos de estar concentrados nas medidas preventivas para o coronavírus.