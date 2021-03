Albuquerque: “Estrada das Ginjas tem contribuído para a destruição da Laurissilva”

O deputado do PS, eleito pela Madeira, diz que se tratou de um “processo duro, mas no qual nos empenhamos desde a primeira hora, de modo a salvaguardar o interesse dos trabalhadores e da empresa”. Carlos Pereira reforçou que existiu “um grande obstáculo” por parte do acionista privado, que se constituiu como “força de bloqueio” a todas as soluções.