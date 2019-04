Albuquerque expressa total confiança na hemato-oncologia e condena atrocidades que se disseram sobre o serviço

O presidente do Governo Regional, Miguel Albuquerque, mostrou a sua total confiança na unidade de hemato-oncologia do Serviço Regional de Saúde (SESARAM). O governante quis ainda desmistificar as atrocidades e mentiras que não corresponderam à verdade, sobre este serviço, que no seu entender está entre os melhores do países.

O governante esteve de visita à unidade de hemato-oncologia do SESARAM onde elogiou o “trabalho magnífico” e de excelência feito neste serviço de saúde regional.

“Esta unidade tem todo o nosso apoio. É um serviço que funciona bem e apoia os doentes”, disse Albuquerque.

De referir que Rafael Macedo, coordenador da unidade de medicina nuclear do SESARAM, tinha afirmado em comissão de inquérito, da Assembleia Legislativa da Madeira, que o serviço de hemato-oncologia era uma das unidades do SESARAM que “funcionava mal” a par de urologia e ortopedia.

Nessa mesma comissão de inquérito Rafael Macedo acusou alguns colegas de forte negligência e de administrarem tratamentos não adequados.