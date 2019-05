Albuquerque promete “brigar” com Finanças para atingir taxa de 12% no IRC

O presidente do Governo Regional, Miguel Albuquerque, prometeu “brigar” com as Finanças de modo a que a Madeira possa atingir uma taxa de 12%, no próximo ano, tal como acontece na Irlanda, em termos de IRC, tendo em conta que a maior parte das empresas regionais são PME.

A garantia foi dada durante a distribuição de apoios do Instituto de Desenvolvimento Empresarial (IDE), que se realizou esta segunda-feira. Para o governante esta descida no IRC, para as empresas, seria importante para “atrair empresas e atingir outro índice de confiança no mercado”.

Albuquerque lembrou ainda a redução da carga fiscal para as famílias e para as empresas, na Madeira, quer permite à Região ter um diferencial fiscal no 1º escalão de 20% no IRS, bem como a opção de descer, a partir de determinado montante, o IRC em 2% em relação ao Continente.