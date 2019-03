Albuquerque promete reforço e revisão da carreira para Guardas Florestais

O Presidente do Governo Regional, Miguel Albuquerque, prometeu hoje abrir ainda este ano 10 vagas para a carreira de Especial de Guarda Florestal e mais 10 para os Sapadores Florestais. As promessas do governante não ficam por aqui: em 2020 vai ser aprovado o estatuto e a revisão da carreira de Especial de Guarda Florestal.

O Corpo de Polícias Florestais da Madeira faz 106 anos e o Presidente do Governo madeirense lembra que esta polícia mantém-se na Região, depois de ser extinta, em 2005, no Continente.

Nas comemorações do aniversário, Miguel Albuquerque faz questão de agradecer em nome da Região Autónoma da Madeira e da sua população o trabalho do passado, do presente e do futuro. Agradece a salvaguarda ambiental e do património natural da RAM.

“O legado desta polícia é por isso um legado de honra, de trabalho, de determinação na preservação, prevenção e salvaguarda daquele que é um património natural essencial, em termos nacionais, regionais e europeus e que temos o imperativo ético de legar às novas gerações”, sublinha o Presidente da Madeira.

Diz ainda que apesar de ser um trabalho muitas vezes pouco conhecido, solitário e em condições adversas “é digno de ser louvado e é digno de ser conhecido”, pois “não é guarda florestal quem quer, mas quem nasceu com amor à natureza e à profissão”.

A polícia florestal “sofreu em boa hora, por parte do Governo, aquilo que eram mudanças importantes e imprescindíveis”, afirma Albuquerque, seja na renovação dos 11 postos florestais, “com todos os postos de operacionalidade, de funcionamento e de conforto”, seja na renovação das torres de vigilância, “que é algo importantíssimo para o combate e para a prevenção dos incêndios e das ignições”, e na atribuição de novos equipamentos.

Quanto às carreiras, o Presidente do Governo Regional sublinha a aprovação, no ano passado, do regulamento do horário de trabalho com o suplemento remuneratório.

Para terminar a intervenção, Miguel Albuquerque deixa também um agradecimento aos homens deste corpo florestal que já se reformaram e às famílias dos polícias florestais.