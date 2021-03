Albuquerque quer SDM com estrutura dinâmica, competitiva e flexível

O Governo da Madeira passou a deter 100% do capital da Sociedade de Desenvolvimento da Madeira (SDM), entidade que gere o Centro Internacional de Negócios da Madeira (CINM), ou Zona Franca. O governante alertou para a necessidade da SDM, agora com total controlo público, ter uma estrutura dinâmica, competitiva e flexível.

“Se a região não tem uma estrutura dinâmica, competitiva, com flexibilidade e com capacidade para competir com outras praças finanças, nós ficamos tudo a perder”, disse o líder do executivo, sobre o tipo de SDM que é necessário ter, agora que se encontra a 100% nas mãos do Governo da Madeira.

O governante sublinhou ainda que o objetivo da SDM “tem de ser trazer know how, capital e investimento e garantir postos de trabalho. É preciso criar os meios para tornar a SDM competitiva”, reforçou.