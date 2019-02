Albuquerque quer ter mais ‘salas do futuro’ na Madeira

A intenção do presidente do Governo Regional, Miguel Albuquerque, passa por ter em breve mais três a quatro salas do futuro, depois da inauguração de um mesmo conceito na Escola do Galeão.

Esta sala será replicada em outras escolas da Madeira. “Temos de investir nesta áreas tendo em conta que é uma área decisiva para o futuro”, disse Albuquerque, na inauguração da sala do futuro na Escola do Galeão. O governante salientou que estas salas têm um custo de cerca de 65 mil euros sendo que as suas características incluem a “maleabilidade e a adaptabilidade”.

Albuquerque acrescentou que a Madeira tem de estar na vanguarda do ensino, o que significa estar aberta a inovações pedagógicas na formação dos jovens para o mundo.

“A Madeira tem handicaps estruturais devido à sua ultraperiferia. Do ponto de vista tecnológico isso não existe”, disse o líder do executivo da Madeira.

Os algoritmos e a inteligência artificial foram áreas identificadas por Albuquerque como sendo importantes desenvolver na educação.