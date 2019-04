Albuquerque quer usar ferry para abrir a Madeira à Europa através dos carros clássicos

O ferry é uma ferramenta importante para abrir a Madeira à Europa em termos de rali de carros clássicos, disse Miguel Albuquerque, presidente do Governo Regional, durante a apresentação da prova.

O governante salientou que a Madeira tem um património “único e singular” em termos de carros clássicos que deve ser “valorizado e promovido”, e que o ferry pode ser utilizado como uma ferramenta para diversificar a oferta de provas automobilísticas na Madeira.

“A Madeira tem uma beleza e singularidade no seu parque automóvel. Vamos ter um conjunto de provas no futuro que colocarão a Madeira com um dos lugares mais interessantes para os carros clássicos”, sublinhou Albuquerque.

“Tentamos desde 2018 em conjunto com o Club Sport Madeira concretizar um ralli de clássicos, aproveitando essa ligação ferry”, referiu. Albuquerque considera que o ralli de carros clássicos “vai ser um sucesso” e que estão a ser realizados contactos com o Continente e com Canárias.