Albuquerque realça que Madeira tem de aproveitar diáspora para consolidar presença no mundo

O Presidente do Governo Regional da Madeira, marcou presença esta quarta-feira na abertura do Madeira Fórum Global, um encontro de investidores da diáspora, onde realçou que a Madeira, bem como o país, tem de aproveitar a sua diáspora para consolidar a sua presença no mundo, nos continentes e nos diversos países onde a comunidade madeirense reside.

Estas comunidades “são valorizadas e são apreciadas pela sua capacidade de trabalho, pela sua capacidade de interação com as comunidades locais e pela sua determinação em contribuir para o desenvolvimento dos respetivos países de acolhimento”, sublinhou Miguel Albuquerque.

O governante referiu que há o desafio de manter viva a ligação à pátria comum, salientando a contribuição que este fórum pode ter nesse sentido.

Por outro lado, o Presidente do Governo Regional frisou a “a forma magnífica e exemplar” como os madeirenses têm acolhido “de forma natural” os conterrâneos da Venezuela, “em situações de grande precariedade e com grandes problemas”.

“Essa capacidade que a nossa comunidade aqui na Madeira tem demonstrado para desenvolver a integração dos nossos irmãos sem nenhum problema deve ser louvada e deve ser enaltecida”, referiu, acrescentando que hoje mais de oito mil pessoas regressaram da Venezuela. Miguel Albuquerque faz questão ainda de referir que estas pessoas estão plenamente integradas ou em vias de plena integração “aqui na nossa vida social, económica e cívica da Região”.

Para concluir, o governante deixa claro que da parte governamental a Região vai “continuar a acolher, sem qualquer discriminação, sem qualquer problema e sem qualquer obstáculo a nossa comunidade que quer regressar provisoriamente ou definitivamente à nossa terra”.