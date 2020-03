Albuquerque vai receber diretores de serviço do SESARAM a 9 de março

O presidente do Governo Regional da Madeira vai receber um grupo de representantes dos diretores de serviço do Serviço Regional de Saúde (SESARAM) a 9 de março, às 15h00. Nesta reunião vai estar também presente Pedro Ramos, secretário regional da Saúde.

Esta reunião surge depois de um grupo de 30 diretores de serviço ter pedido a demissão de Mário Pereira a 26 de fevereiro, (na altura diretor clínico do SESARAM, que nesse mesmo dia dias pediu a exoneração do cargo), e apelado a uma reunião de urgência com Albuquerque.

A nomeação de Mário Pereira, como diretor clínico do SESARAM, por parte do Governo Regional que resulta da coligação PSD/CDS-PP, cargo para o qual tomou posse a 8 de fevereiro, provocou a demissão de 33 directores de serviço do SESARAM a 7 de fevereiro, que se mostram contra esta nomeação política.

O executivo madeirense refere que esta reunião com um grupo de representantes dos directores de serviço do SESARAM surge “no âmbito da estratégia do Governo Regional assente no diálogo e na proximidade” com os profissionais de saúde, sublinhando que isto é essencial para “levar a cabo as metas definidas” no Programa do Governo na área da Saúde.