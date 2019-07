Aldi expande cadeia de supermercados no norte do país

A cadeia alemã de distribuição Aldi continua a expansão da rede de supermercados, mas focada na região norte.

A 31 de julho próximo, a Aldi vai inaugurar a sua 68ª loja em Portugal, a terceira em Gaia.

“A Aldi conta já com duas lojas em Gaia e a mais recente localiza-se na rua Raimundo de Carvalho, junto ao McDonald’s, e promete trazer ainda mais frescura a toda a população”, promete um comunicado da empresa, a que o Jornal Económico teve acesso.

Recorde-se que a Aldi iniciou a sua expansão a norte do país no final de 2017.

Os responsáveis da Aldi destacam como pontos fortes da cadeia de distribuição a relação qualidade-preço, o sortido de produtos e a variedade de marcas próprias.

“Do sortido de produtos destacam-se os artigos frescos como frutas e legumes, carne fresca de origem 100% nacional, pastelaria e pão fresco (cozido várias vezes ao dia) e ainda um conjunto alargado de produtos biológicos, vegetarianos e ‘vegan’, sem lactose, ou sem glúten, na sua maioria de marca própria”, destaca o referido comunicado.

Este documento sublinha que “a cadeia alemã tem estado a implementar nas suas lojas um novo e moderno conceito de loja: ANIKO – Aldi Nord Instore Konzept”.

“Até ao final deste ano, todos os supermercados Aldi serão remodelados e adaptados, com o objetivo de tornar as lojas mais confortáveis e modernas, apostando numa melhor identificação dos produtos, uma organização mais simples e mais espaço para os produtos que os clientes mais procuram, como por exemplo, os frescos ou os produtos prontos a consumir. A instalação de janelas amplas nestas novas lojas permite a utilização de bastante luz natural, o que, aliado à iluminação LED com baixo consumo de energia e aos painéis fotovoltaicos faz com que as lojas Aldi esteja cada vez mais ecológicas e sustentáveis”, defendem os responsáveis da empresa germânica.

Para a abertura da nova loja em Gaia, a Aldi tem várias promoções e surpresas especiais previstas.

“No âmbito da ‘Estratégia Nacional de Combate ao Desperdício Alimentar’ e do compromisso do grupo Aldi Nord para com a promoção do desenvolvimento sustentável, a Aldi Portugal tem como objetivo a concretização de doações alimentares em todas as suas lojas. É nesse contexto que a loja Aldi de Gaia Centro anuncia a realização de uma parceria com uma instituição local, a Refood Gaia Centro”, garante o referido comunicado.