Alemanha injeta 380 milhões em companhia da Thomas Cook. Podem-se salvar 80 mil lugares para a Madeira

A companhia aérea Condor, que pertence ao grupo da Thomas Cook, recebeu 380 milhões de euros do governo alemão. Este financiamento pode fazer com que se salvem cerca de 80 mil lugares de avião para a Madeira por ano, já que a Condor assegura oito voos semanais para a Região.

No início desta semana a Secretária Regional do turismo e Cultura da Madeira, Paula Cabaço, afirmou que a situação da Thomas Cook da Alemanha era a que mais preocupava o Governo madeirense, dadas as perdas de lugar que isso poderia representar para o destino Madeira.

O plano de resgate precisa, no entanto, de ser primeiro aprovado por Bruxelas, mas o chefe-executivo da Condor disse que o resgate justifica-se já que a empresa tem um longo histórico de rentabilidade, além disso, a decisão baseia-se “em fatores económicos, e não políticos”.